Стали известны подробности страшного пожара с погибшими в кубанском хуторе 

Краснодар. 12 марта — Новая Кубань. СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщает, что по факту случившегося проводится проверка:
— В качестве возможной версии произошедшего возгорания следствие рассматривает неосторожное обращение с огнем.
В хуторе Украинка погибли 49-летний мужчина и его 50-летняя супруга.
Пожар произошел 11 марта. Возгорание в частном доме заметили соседи. В 7:49 они позвонили в экстренные службы. Огонь бушевал на площади 70 квадратных метров. После тушения сотрудниками МЧС в помещении обнаружили тела двух человек.
Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз с целью установления причин смерти. Также следователи и следователи-криминалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.