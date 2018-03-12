Стали известны подробности страшного пожара с погибшими в кубанском хуторе

— В качестве возможной версии произошедшего возгорания следствие рассматривает неосторожное обращение с огнем.

В хуторе Украинка погибли 49-летний мужчина и его 50-летняя супруга.

Пожар произошел 11 марта. Возгорание в частном доме заметили соседи. В 7:49 они позвонили в экстренные службы. Огонь бушевал на площади 70 квадратных метров. После тушения сотрудниками МЧС в помещении обнаружили тела двух человек.

Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз с целью установления причин смерти. Также следователи и следователи-криминалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.