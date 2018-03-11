В Краснодаре на Северных мостах водитель Mercedes снес дорожные ограждения

Краснодар . 11 марта — Новая Кубань. Источник, близко знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту «Новой Кубани», что за рулем иномарки находился 29-летний парень.

Авария произошла сегодня около 4 утра. Mercedes двигался по ул. Северная. Водитель не справился с управлением автомобилем и протаранил дорожные ограждения, которыми оборудована разделительная полоса.

По данным нашего издания, в момент ДТП в салоне находились 2 человека. Серьезных травм они не получили. В полиции уточнили, что причиной аварии скорее всего является нарушение скоростного режима.

В результате ДТП инфраструктуре города причинен серьезный ущерб.