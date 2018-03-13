«Красный поворот»​​​​​​​: «МИР» раскроет все тайны революции

Революция 1917 года — одна из самых значимых страниц в истории России . Империя рухнула, самодержавие свергнуто, и все это на фоне Первой мировой войны. Впереди — бурные волнения в Петрограде, борьба большевиков за власть, создание Красной армии и надежда огромной страны на светлое будущее.

С тех пор прошло 100 лет. Сегодня вряд ли можно найти в русской истории период, который вызывал бы такие неоднозначные оценки как со стороны ученых, так и рядовых граждан.

В документальном проекте «Красный поворот» съемочная группа телеканала «МИР» попыталась воссоздать события XX столетия, ставшие поворотными для всего мира.

Что изменилось в России за 100 лет «МИР 24» сравнил 2017 и 1917 годы

Как 100 лет назад император Николай Второй подписал приговор себе, своей семье и необъятной стране? Кого называют главным «буревестником революции» и «красным Бонапартом»? Как менялась мода, представления о красоте, и формировался советский человек? При каких обстоятельствах зарождалась «непобедимая и легендарная» Красная армия?

Обо всем этом вы узнаете в фильме «Красный поворот» на телеканала «МИР». Не пропустите эфир 16 марта в 16:15.

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