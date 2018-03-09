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Совет шефов воинских частей поздравил женщин-военнослужащих с наступлением весны
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Совет шефов воинских частей поздравил женщин-военнослужащих с наступлением весны 

ТК «Звезда» 9 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Поздравление с наступлением весны — одна из традиций Совета шефов воинских частей и Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности.
Герой России Сергей Зяблов и председатель Света шефов воинских частей Игорь Михайлов вместе с председателем родительского комитета Совета шефов Ириной Овчинниковой побывали в Учебном центре по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы ЦВО, где поблагодарили прекрасных представительниц армии за их службу, пожелали им мира и благополучия.
Благодарность Фонда за подписью депутата Государственной Думы России Дмитрия Вяткина и памятный подарок были вручены председателю женсовета центра Эльзе Сафиулиной за активную общественную работу.
Поздравление женщин военнослужащих с наступлением весны — одна из традиций Совета шефов воинских частей и Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности. Каждой женщине в Пражской реактивной артиллерийской бригаде, гвардейском Оренбургском казачьем танковом полку и Учебном центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Центрального военного округа шефы вручили праздничные открытки с символикой воинской части и стихами, символические сувениры.
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