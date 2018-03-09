Совет шефов воинских частей поздравил женщин-военнослужащих с наступлением весны

Поздравление с наступлением весны — одна из традиций Совета шефов воинских частей и Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности.

Герой России Сергей Зяблов и председатель Света шефов воинских частей Игорь Михайлов вместе с председателем родительского комитета Совета шефов Ириной Овчинниковой побывали в Учебном центре по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы ЦВО, где поблагодарили прекрасных представительниц армии за их службу, пожелали им мира и благополучия.

Поздравление женщин военнослужащих с наступлением весны — одна из традиций Совета шефов воинских частей и Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности. Каждой женщине в Пражской реактивной артиллерийской бригаде, гвардейском Оренбургском казачьем танковом полку и Учебном центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Центрального военного округа шефы вручили праздничные открытки с символикой воинской части и стихами, символические сувениры.