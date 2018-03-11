ИКЕА откроет магазин в Тюмени 

Отличные новости для жителей Тюмени: ИКЕА планирует открыть свой первый магазин в этом городе. Ожидается, что строительство начнется в сентябре 2018 года, а завершится — в 2020-м.
Тюменский магазин ИКЕА планируется построить на участке площадью 21,1 гектара за объездной дорогой, рядом с микрорайоном «Ямальский-2» и ЖК «Комарово».
Сейчас торговые центры ИКЕА работают в 11-ти регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Уфе, Адыгее и Кубани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Омске и Самаре.