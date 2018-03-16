Проект об увеличении штрафа за нарушение ПДД на ж/д переезде внесли в Думу

Как сообщает кабмин, в настоящее время отмечается несоответствие меры ответственности той степени общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути.

"Законопроектом предлагается увеличить с 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей административный штраф за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды", — говорится в справке к документу.