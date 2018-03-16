Ещё
Проект об увеличении штрафа за нарушение ПДД на ж/д переезде внесли в Думу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проект об увеличении штрафа за нарушение ПДД на ж/д переезде внесли в Думу 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафа за нарушение правил пересечения железнодорожных путей транспортными средствами до 5 тысяч рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Как сообщает кабмин, в настоящее время отмечается несоответствие меры ответственности той степени общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути.
"Законопроектом предлагается увеличить с 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей административный штраф за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды", — говорится в справке к документу.
Замминистра транспорта Алан Лушников в октябре прошлого года сообщил, что Минтранс внес в правительство соответствующий законопроект. Речь идет о штрафе за выезд на переезд при закрытом (закрывающемся) шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора, а также остановку или стоянку на переезде.
РИА Новости: последние новости
Кудрин готов помогать правительству, если оно не остановится на полумерах Ростуризм назвал Крым и Кубань самыми популярными турнаправлениями в России В Совфеде заявили, что Россия и Британия могут отозвать послов
 Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля518
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»189
Порошенко предложили заткнуться в ответ110
Джонсон отказался пожимать руку послу России456
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение