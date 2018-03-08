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Андрей Талалаев: «Мне интересно играть против Калешина»
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Андрей Талалаев: «Мне интересно играть против Калешина» 

Спорт-Экспресс 8 марта 2018
Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев после ничьей против «Кубани»​ (0:0) в матче 27-го тура ФНЛ выделил моменты, которые помешали подопечным победить.
— Прежде всего, хотелось бы поздравить всех девушек, женщин, — отметил Таталаев. — Надеюсь, что футбол станет более результативным, зрелищным, в прошедшем матче этого не хватило.
— И «Кубань», и «Тамбов» — команды, хорошо контролирующие мяч. Но не переосторожничали ли?
— Для меня не существует понятие контроля. Если вы говорите по поводу моего высказывания о «Барселоне». Я сказал много лет назад, что в «Барселоне» есть 6 игроков в атаке. Но мы находим другие выходы. У каждого тренера свои ходы, и если вы проанализируете игру, то увидите какие. Мне контроль не нужен. Мне понравилось, как моя команда действовала в первом тайме, есть что вспомнить. Вспомните хотя бы один момент у «Кубани» не после навесов? Ни одного. У нас передач в штрафной будет 30 с лишним. У нас было небольшое преимущество, мы создавали больше моментов. Я удовлетворен тем, что мы сделали в первом тайме. А во втором у «Кубани» выходит Гогниев, и мы понимаем, что соперник будет прессинговать. Соответственно, мы стали выходить за счет длинных передач, но, к сожалению, не все удалось воплотить. Что касается тактики, мне всегда интересно играть против Калешина, потому что по ходу игры меняются как схема, так и задачи. Нам не хватило нестандартных действий в атаке и голов. С точки зрения физической готовности, у меня есть состояние удовлетворения. Нас не устраивают только действия на 1/3 поля у ворот соперника.
— Но «Кубань» в два раза перебила «Тамбов» по ударам сегодня и заслужила победу.
— Да? Замечательно. Живите с этим пониманием футбола. (Екатерина ПОТАПОВА)
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