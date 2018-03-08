Ещё
«Кубань» и «Тамбов» сыграли вничью в матче ФНЛ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Кубань» и «Тамбов» сыграли вничью в матче ФНЛ 

Газета.Ru 8 марта 2018
Фото: Газета.Ru
«Кубань» на домашнем стадионе сыграла вничью с «Тамбовом» в матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает ТАСС.
Встреча 27-го тура соревнований завершилась со счетом 0:0.
Футбол. ФНЛ. 27-й тур "Кубань" (Краснодар) — «Тамбов» (Тамбов) — 0:0
Газета.Ru: последние новости
Базы сборных Дании, Швеции и Исландии на ЧМ-2018 будут готовы к апрелю Сенатор заявил об отзыве послов после обвинений Мэй в адрес России Опубликовано прощальное послание Тиллерсона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля524
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»227
Порошенко предложили заткнуться в ответ121
Джонсон отказался пожимать руку послу России479
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе42
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение