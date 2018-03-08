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В Курганской области планируют раздать деньги добровольцам
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В Курганской области планируют раздать деньги добровольцам 

Уральский меридиан 8 марта 2018
Фото: Уральский меридиан
О создании системы поощрения лидеров общественных объединений и информационного продвижения положительных и успешных примеров социально значимой работы в Курганской области накануне заявил и.о. заместителя начальника управления по социальной политике Правительства региона Иван Хлебников. За этот год, объявленный Годом добровольчества в России, планируется усовершенствовать правовое регулирование сферы волонтерства, меры грантовой поддержки общественных инициатив и поощрения лидеров добровольческого движения. Особое внимание будет уделено подготовке волонтеров — для этого ведомствами будут организованы курсы, семинары, профильные смены и образовательные форумы.
В конце 2017 года в Зауралье создан Региональный центр развития добровольчества, в задачу которого входит правовое и материальное сопровождение волонтерских и добровольческих организаций. На сегодняшний день в добровольческих объединениях Зауралья насчитывается более 15 тысяч человек, в области действует 437 волонтерских отрядов.
Старт Года добровольца в Зауралье был дан в декабре прошлого года на Областном форуме лидеров волонтерского движения. В этом году запланировано проведение масштабных акций с добровольцами. Кроме того, зауральские волонтеры примут активное участие в организации и проведении форума «УТРО-2018», который пройдет с 20 по 30 июня на базе гостиничного комплекса областной школы олимпийского резерва в Щучанском районе.
В 2017 году из областного бюджета на грантовую поддержку некоммерческих организаций (НКО) направлено 3,6 млн рублей. Помимо этого, управление по социальной политике правительства региона консультирует представителей зауральских НКО по участию в конкурсах на получение субсидий различных уровней. В 2017 году 14 некоммерческих организаций получили на реализацию различных социальных проектов в общей сумме 19,6 млн рублей по итогам конкурсов Президентских грантов, что в семь раз больше, чем в 2016 году. В 2018 году региональное Правительство предполагает увеличить объем грантовой поддержки общественников и добровольцев.
Использовано фото с сайта МБУ «Курганский Дом молодежи», my-kdm.ru
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