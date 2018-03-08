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Сегодня футбольная «Кубань» сыграет с «Тамбовом»
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Сегодня футбольная «Кубань» сыграет с «Тамбовом» 

АиФ — Юг 8 марта 2018
Фото: АиФ – Юг
Сегодня в 16.00 на стадионе «Кубань» желто-зеленые померятся силами с футбольным клубом «Тамбов», сообщает пресс-служба «Кубани». Гости с 45 очками занимают 4 место в турнирной таблице, хозяева с 32 — 12-е.
В честь 8 марта ФК «Кубань» делает специальный подарок для всех представительниц прекрасной половины: свободный вход на первый весенний домашний матч нашей команды против футбольного клуба «Тамбов». Для того чтобы бесплатно попасть на стадион «Кубань» 8 марта в 16.00 достаточно посетить официальный магазин атрибутики «12 игрок» и получить пригласительный билет у продавца магазина. Один билет выдается в одни руки.
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