Сегодня футбольная «Кубань» сыграет с «Тамбовом»

Сегодня в 16.00 на стадионе «Кубань» желто-зеленые померятся силами с футбольным клубом «Тамбов», сообщает пресс-служба «Кубани». Гости с 45 очками занимают 4 место в турнирной таблице, хозяева с 32 — 12-е.

В честь 8 марта ФК «Кубань» делает специальный подарок для всех представительниц прекрасной половины: свободный вход на первый весенний домашний матч нашей команды против футбольного клуба «Тамбов». Для того чтобы бесплатно попасть на стадион «Кубань» 8 марта в 16.00 достаточно посетить официальный магазин атрибутики «12 игрок» и получить пригласительный билет у продавца магазина. Один билет выдается в одни руки.