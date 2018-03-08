Губернатор Кубани подарил цветы выдающимся спортсменкам

Глава региона поздравил выдающихся спортсменок края с наступающим Международным женским днем, сообщили в пресс-службе администрации края.

— Когда хрупкая девушка собирает волю в кулак, выкладывается и занимает призовое место — это вызывает уважение, — цитирует губернатора пресс-служба. — И ваша сила духа важна особенно сейчас, когда российский спорт в опале, но, невзирая на это, мы первые в мире. Мы болеем за вас. Спасибо за то, что делаете, вы — пример для подражания.

Николай Долуда добавил, что благодаря победам кубанских спортсменок, интерес к физкультуре и спорту среди молодежи растет с каждым годом. Край, со своей стороны, обеспечивает обновление материально-технической базы учреждений. По его словам, продолжается ремонт и строительство стадионов, малобюджетных залов, развиваются новые виды спорта. Уже 1200 кубанских спортсменов входят в различные сборные России.