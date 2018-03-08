Украшение армии России: девушки из Войск связи принимают поздравления в 8 Марта

Девушки-связистки — такой же устойчивый брэнд в армии, как рязанские десантники или североморские морпехи.

Российскую Армию с каждым годом украшают все больше прекрасных дам, которые по своему профессионализму нисколько не уступают коллегам-мужчинам, особенно если дело касается обеспечения связи. Девушки-связистки — такой же устойчивый брэнд в армии, как рязанские десантники или североморские морпехи.

Когда проходит обычная тренировка, но все действия должны отрабатываться максимально четко: выход на полигон, позиция, развертывание. Здесь нет гендерного разделения, но мужчины всегда помогают. В течение нескольких минут на снежной целине, благодаря точным действиям к работе готова станция связи, рассчитанная на армию.

«Замечательное отношение. Как может не нравиться женщинам работать в обществе мужчин?» — рассказывает начальник аппаратной связи комплекса «Редут 2У» Татьяна Динего.

Надежная связь — главное и необходимое условие работы действующей армии. Благодаря ей из любой точки планеты можно легко выйти на прямую видеоконференцию, например, с главным штабом на Фрунзенской набережной.