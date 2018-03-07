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МЧС подтвердило выезд на восток Москвы по заявке на кабельный коллектор
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МЧС подтвердило выезд на восток Москвы по заявке на кабельный коллектор 

360tv.ru 7 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Заявка на выезд специалистов из-за неких проблем на кабельном коллекторе на территории войсковой части на востоке Москвы поступила в столичный главк МЧС в 21:26. Об этом телеканалу «360» сообщили в пресс-службе ведомства.
При этом в экстренной службе отметили, что  аварийно-спасательные
работы по вызову не проводились.
Прибыли на место, помощь не потребовалась и их возвращают обратно
пресс-служба
ГУ МЧС Москвы.
Вечером в среду, 7 марта, стало известно о хлопке неизвестного происхождения в кабельном коллекторе на территории войсковой части на Шоссе Энтузиастов. Что стало причиной неизвестного взрыва пока неизвестно.
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