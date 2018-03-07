МЧС подтвердило выезд на восток Москвы по заявке на кабельный коллектор

Заявка на выезд специалистов из-за неких проблем на кабельном коллекторе на территории войсковой части на востоке Москвы поступила в столичный главк МЧС в 21:26. Об этом телеканалу «360» сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом в экстренной службе отметили, что аварийно-спасательные

работы по вызову не проводились.

Прибыли на место, помощь не потребовалась и их возвращают обратно

пресс-служба

ГУ МЧС Москвы.

Вечером в среду, 7 марта, стало известно о хлопке неизвестного происхождения в кабельном коллекторе на территории войсковой части на Шоссе Энтузиастов. Что стало причиной неизвестного взрыва пока неизвестно.