«Кубанские женщины-политики по своим деловым качествам могут дать фору большинству мужчин»

«Вопреки устоявшемуся мнению о Краснодарском крае как об архаичном регионе, роль женщин в жизни политической края здесь довольно высока. И хоть жительницы Кубани пока и не обладает паритетом с мужской частью по числу представительниц на ключевых постах, однако они занимают целый ряд важнейших должностей, тем самым оказывая значительное влияние, на происходящие в регионе события. Не забывая подчеркивать свое изящество, женственность привлекательность, кубанские женщины-политики по своим деловым качествам могут дать фору большинству мужчин.

Примечательно, что от „имени мужчин-депутатов городской думы“ прекрасную половину кубанской столицы с международным женским днем вчера (во время годового отчета мэра Краснодара Евгения Первышова ) поздравила выступающая с там же с докладом спикер муниципального заксобрания Вера Галушко

Впрочем, начать нас список стоит с самой влиятельной женины в кубанской политике — Анны Миньковой . Курирующая социальный блок вице-губернатор ответственна за медицину, здравоохранение, образование, науку и культуру, социальную помощь. Т.е. все те серы, от которых напрямую зависит благополучие кубанцев. Кроме того, в орбиту Миньковой входит также СМИ — та сфера, где Анна Алексеевна и сделала свою карьеру, сначала став пресс-секретарем прежнего губернатора, Александра Ткачёва, позже успела поруководить краевым управления информационной политики и главным краевым телеканалом.

Вопреки ожиданиям недоброжелателей „вышедшая из журналистики“ Минькова за проведенные на нынешнем посту почти два года доказала, что вполне справляется с возложенными на нее обязанностями, демонстрируя такие мужские качества, как целеустремлённость, амбициозность, энергичность, лидерские способности. Впрочем, какую-то роль в этом возможно сыграла и дата рождения вице-губернатора. Родилась Анна Минькова 23 февраля.

Также к числу наиболее влиятельных политиков Краснодарского края можно отнести и сделавшую стремительную политическую карьеру Наталью Костенко , которая сейчас не просто заседает в Госдуме , но и является, координатором законодательных инициатив ОНФ в Государственной думе, входя в Центрального штаба ОНФ. Наталья Васильевна также пришла в политику из журналистики. Она долгое время работала в федеральных изданиях, а войдя в состав Центрального штаба Фронта, стала одним из организаторов Медиафорума ОНФ (на последнем из которых она сидела по левую руку от Владимира Путина ). Кстати, Наталья Костенко является одним из самых активных кубанских думцев как в плане законотворческих инициатив, так в плане работы с проблемами жителей края, благодаря чему она не раз попадала в медийный рейтинг »ФедералПресс»

Компанию по нижней палате федерального парламента Костенко составляет и еще одна кубанский политик — Светлана Бессараб . Значительное время она проработала в Краснодарском краевом объединение профсоюзов, в итоге возглавив эту организацию. А до избрания в Госдуму Светлана Викторовна успела также побыть депутатом ЗСК и одним из координаторов регионального ОНФ, где активно отстаивала права кубанцев. Но, даже заняв на значимую федеральную должность, она не забывает о проблемах жителей края, участвуя в их разрешении.

В решении проблем жителей края весомую роль играет и еще один бывший сопредседатель реготделения ОНФ. Любовь Попова в качестве председателя общественной палаты Кубани зарекомендовала себя как значимую политическую фигуры, чье внимание и активность помогли преодолеть трудности многим кубанцам. Возможно, именно поэтому она после смены составов общественной палаты сохранила свой пост. Кстати, несмотря на «общественную» и не «политическую» должность она считается одно из самых влиятельных женщин Кубани.

Таким же эпитетом можно охарактеризовать и упомянутую выше Веру Галушко, которая входит в число наиболее опытных кубанских политиков. Успев побыть соратницей Николая Кондартенко, она в конце 90-х заместитель главы администрации Краснодарского края. А почти все нулевые Вера Федоровна возглавляла крайизбирком. Кубанским парламентом она руководит почти восемь лет.

Не занимать опыта и у возглавившей в этом году Департамент внутренней политики Краснодарского края Галины Москалевой . Долгие годы она трудилась спикером Совета муниципального образования «Кавказский район», где продемонстрировала свои навыки управленца и организатора. Эти же качества она успешно демонстрирует и на своем нынешнем посту.

Но и не только. Многие представительницы Кубани сейчас трудятся на ответственных постах в федеральном центре. Так, сделавшая успешную политическую карьеру в регионе Татьяна Синюгина уже почти год трудится заместителем Министра образования и науки, возглавлявшая ранее соцблок в администрации края ныне руководит главным аграрным вузом страны — Тимирязевской академией.

В этот предпраздничный день хочется поздравить всех представительниц прекрасного пола трудящихся, на ответственных должностях и пожелать им дальнейшей плодотворной работы и свершений. Пусть своей деятельностью они вдохновляют остальных наших читательниц, которых мы тоже поздравляем с наступающим праздником».