В Доме офицеров Самарского гарнизона прошел концерт, посвященный 8 Марта

Перед началом концертной программы представители командования армии вручили грамоты и благодарственные письма более 40 женщинам, которые отличились в боевой подготовке и повседневной деятельности.

В большом актовом зале Дома офицеров Самарского гарнизона состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню.

В нем приняли участие военнослужащие и гражданский персонал женского пола со всех соединений и воинских частей Самарского гарнизона. Перед началом концертной программы представители командования 2-й общевойсковой армии поздравили женщин с праздником и вручили грамоты и благодарственные письма более 40 представительницам прекрасного пола, которые отличились в боевой подготовке и повседневной деятельности. Концерт был дан творческим коллективом Дома офицеров и ансамблем песни и танца «Волжские казаки».