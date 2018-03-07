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В Доме офицеров Самарского гарнизона прошел концерт, посвященный 8 Марта
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В Доме офицеров Самарского гарнизона прошел концерт, посвященный 8 Марта 

ТК «Звезда» 7 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Перед началом концертной программы представители командования армии вручили грамоты и благодарственные письма более 40 женщинам, которые отличились в боевой подготовке и повседневной деятельности.
В большом актовом зале Дома офицеров Самарского гарнизона состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню.
В нем приняли участие военнослужащие и гражданский персонал женского пола со всех соединений и воинских частей Самарского гарнизона. Перед началом концертной программы представители командования 2-й общевойсковой армии поздравили женщин с праздником и вручили грамоты и благодарственные письма более 40 представительницам прекрасного пола, которые отличились в боевой подготовке и повседневной деятельности. Концерт был дан творческим коллективом Дома офицеров и ансамблем песни и танца «Волжские казаки».
Командующий армией генерал-майор Рустам Мурадов также отправил поздравительную телеграмму во все подчиненные воинские части и соединения. В ней он поздравил всех женщин воинских частей, жен, матерей и дочерей военнослужащих с Международным женским днем.
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