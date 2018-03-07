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Казаки, отобранные дежурить в Ессентуках во время ЧМ говорят по-английски?
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Казаки, отобранные дежурить в Ессентуках во время ЧМ говорят по-английски? 

АиФ Ставрополье 7 марта 2018
Фото: АиФ Ставрополье
«Охрану общественного порядка на Кавминводах будут обеспечивать более 50 реестровых казаков, — сообщила пресс-секретарь комитета по делам национальностей и казачества краевого правительства Наталья Гребенькова. — Свои кандидатуры предложили атаманы, а окончательно состав дружины утвердили в полиции. Казаки прошли множество тестов. В первую очередь, у них проверили отсутствие судимостей и административных правонарушений. Также казаков проверили психиатры, наркологи и т.д. А вот специальной проверки на знание английского языка не было».
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