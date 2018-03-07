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Под Керчью реконструируют битву Великой Отечественной войны
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Под Керчью реконструируют битву Великой Отечественной войны 

Национальная Служба Новостей 7 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
В майские праздники любители военной истории смогут посетить реконструкцию битвы из истории Великой Отечественной войны. Мероприятие, организованное историко-культурным досуговым центром «Батарея 29 БИС», пройдет под Керчью в Республике Крым.
Как сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин, планируется реконструировать схватку за «Батарею 29БИС», которая произошла 2 ноября 1943 года.
Реконструкция будет посвящена 73-летию победы в Великой Отечественной Войне и открытию временной экспозиции в 4-ом артиллерийском блоке «Батареи 29 БИС».
Ориентировочная дата провидения мероприятия — 6 мая.
Крымская региональная общественная организация «Батарея 29 БИС», активно занимается вопросами патриотического воспитания молодежи, увековечения памяти бойцов Красной Армии, погибших при обороне и освобождении Крыма, отмечается на странице организации в социальной сети Facebook.
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