Под Керчью реконструируют битву Великой Отечественной войны

Республике Крым. В майские праздники любители военной истории смогут посетить реконструкцию битвы из истории Великой Отечественной войны. Мероприятие, организованное историко-культурным досуговым центром «Батарея 29 БИС», пройдет под Керчью

Как сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин, планируется реконструировать схватку за «Батарею 29БИС», которая произошла 2 ноября 1943 года.

Реконструкция будет посвящена 73-летию победы в Великой Отечественной Войне и открытию временной экспозиции в 4-ом артиллерийском блоке «Батареи 29 БИС».

Ориентировочная дата провидения мероприятия — 6 мая.

Крымская региональная общественная организация «Батарея 29 БИС», активно занимается вопросами патриотического воспитания молодежи, увековечения памяти бойцов Красной Армии, погибших при обороне и освобождении Крыма, отмечается на странице организации в социальной сети Facebook.