Концерт «Мы за честные выборы!» состоится в Краснодаре

Мероприятие пройдет в рамках Всероссийской акции «Экспедиция Национального общественного мониторинга» и стартует 11 марта в 13. 00 на Пушкинской площади.

Федеральные координаторы и члены «Экспедиции НОМ» Роман Коломойцев Елена Бабченкова и Алена Булгакова поделятся результатами проверки столицы Кубани и сообщат о том, готовы ли южные регионы России к проведению главного политического события 2018 года — выборам Президента России.

Также в концерте примут участие Александр Ф. Скляр и группа «Ва-банк», авторы патриотического хита «Корабли» группа «Скрэтч», ростовские и краснодарские рэп-исполнители. Ожидается присутствие свыше пяти тысяч человек.

Кроме того, в рамках мероприятия будет объявлено о запуске патриотической акции, претендующей на включение в Книгу рекордов Гиннесса по числу участников, которая состоится 15 марта 2018 года. К участию в вебинаре планируется привлечь более 100 тысяч наблюдателей из всех субъектов РФ.

Напомним, 1 февраля 2018 года стартовала Всероссийская «Экспедиция НОМ», которая пройдет в десятках городов России. Специально оборудованный автобус со съемочной группой проедет по регионам и вместе с координаторами НОМ проконтролируют на местах готовность к выборам, включая работу региональных избирательных комиссий, а также проверит поступающие сообщения о возможных нарушениях.

По итогам общественной ревизии в каждом городе экспедиции будет вынесен вердикт «Проверено НОМ», а выявленные проблемы будут решаться с помощью платформы nom24.ru.

Узнать об итогах общественной проверки готовности российских городов к проведению честных выборов по ходу следования экспедиции избиратели смогут из видеодневников экспертов.