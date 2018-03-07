На курорты Кубани могут запретить въезд автомобилям с бензиновыми двигателями

Данному примеру могут последовать и другие курортные зоны. Сейчас въезжать на территорию парка в Сочи может различный автотранспорт с бензиновыми двигателями, кроме личных автомобилей. После введения запрета останутся только электромобили, сообщает «РГ».

По словам губернатор Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в дальнейшем будет ограничиваться въезд и на другие, в том числе особо охраняемые природные зоны и места отдыха жителей и гостей региона. Сейчас обсуждается ограничение движения автомобилей класса ниже Евро-4 в прибрежных зонах курортных городов региона.

Никаких дополнительных изменений в законодательстве не потребуется. На федеральном уровне созданы новые дорожные знаки, которые устанавливают ограничения на въезд авто, работающих на бензине. Их вступят в силу в июле 2018 года.