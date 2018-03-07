Казаков наградили медалями МЧС за спасение тонущего ребенка в Минеральных Водах

ПЯТИГОРСК , 7 марта. / ТАСС /. Казаков, спасших тонущего ребенка во время наводнения в мае-июне 2017 года, наградили в Минеральных Водах. Приказом МЧС Олег Авдеев и Николай Ткаченко из села Левокумка наградили медалями «За спасение утопающих», сообщает в среду пресс-служба администрации Минераловодского городского округа.

"Происшествие случилось еще в мае. 11-летний подросток выжил благодаря вовремя подоспевшим казакам", — говорится в сообщении.

Авдеев рассказал, что в тот день казаки вместе с сотрудниками муниципалитета, МЧС, газовиками и полицейскими оповещали людей о приближающемся паводке. Уровень воды резко стал повышаться, волна начала уносить подростка.

"Мы сели в УАЗик, вода была уже по самое лобовое стекло. Ткаченко на ходу выскочил из машины и кинулся спасать мальчишку. И скоро мальчик уже сидел в кабине. Я оглянулся — нет самого Николая — его мы вытащили из накатывавшей высокой волны тросом", — приводит слова Авдеева пресс-служба.

Всего в ликвидации последствий майского паводка 2017 года участвовали около 50 минераловодских казаков.