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Удостоверения получили кадеты из Некрасовки
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Удостоверения получили кадеты из Некрасовки 

Управа района Некрасовка 7 марта 2018
Фото: Управа района Некрасовка
Ученикам седьмого кадетского казачьего класса школы № 2089 района Некрасовка вручили удостоверения, а некоторые получили свои первые воинские звания. Торжественная церемония проходила в Храме во имя Святого равноапостольного великого князя Владимира при Московском Казачьем Кадетском корпусе имени Шолохова.
— Когда мы вошли в храм, шла литургия, стараясь не нарушать ход богослужения, построились по обе стороны от алтаря. Обстановка была умиротворяющей и в то же время торжественной. После проповеди отца Марка началась церемония вручения. Кадет, получив удостоверение, торжественно произносил: «Служу России, казачеству и вере православной!», — пояснил представитель школы.
Каждый кадет получил подарок: Новый Завет и молитвослов православного казака. (вт)
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