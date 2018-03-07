Удостоверения получили кадеты из Некрасовки

Ученикам седьмого кадетского казачьего класса школы № 2089 района Некрасовка вручили удостоверения, а некоторые получили свои первые воинские звания. Торжественная церемония проходила в Храме во имя Святого равноапостольного великого князя Владимира при Московском Казачьем Кадетском корпусе имени Шолохова.

— Когда мы вошли в храм, шла литургия, стараясь не нарушать ход богослужения, построились по обе стороны от алтаря. Обстановка была умиротворяющей и в то же время торжественной. После проповеди отца Марка началась церемония вручения. Кадет, получив удостоверение, торжественно произносил: «Служу России , казачеству и вере православной!», — пояснил представитель школы.

Каждый кадет получил подарок: Новый Завет и молитвослов православного казака. (вт)