123 хищения предотвращено на Кубани

В январе-феврале 2018 года пресечено 123 факта хищения на сумму 2 млн руб, — об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги. Наиболее часто объектом преступных посягательств становились детали верхнего строения пути, перевозимые грузы, цветной металл.