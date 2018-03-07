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123 хищения предотвращено на Кубани
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123 хищения предотвращено на Кубани 

АиФ — Юг 7 марта 2018
Фото: АиФ – Юг
В январе-феврале 2018 года пресечено 123 факта хищения на сумму 2 млн руб, — об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги. Наиболее часто объектом преступных посягательств становились детали верхнего строения пути, перевозимые грузы, цветной металл.
Зафиксировано 97 фактов административных правонарушений, 8 случаев хулиганства и вандализма. Кроме того, за два месяца 2018 года в зоне деятельности Северо-Кавказской железной дороги обнаружено более 40 бесхозных подозрительных предметов, для проверки которых привлекались правоохранительные органы.
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