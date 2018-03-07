На краснодарских дорогах был замечен танцующий мужчина 

Краснодар. 7 марта — Новая Кубань. В социальные сети попало видео, на котором неизвестный мужчина средних лет исполняет странные телодвижения на проезжей части дороги в районе пересечения улиц им. Суворова и им. Гоголя. — Не сбейте весельчака. Он ещё долго танцевать будет, — подписали администраторы группы «Туподар» в Инстаграме. На кадрах видно, как «танцор» мешает машинам продолжить движение. Один из автомобилистов в конце концов вежливо уводит мужчину к тротуару. Напомним, ранее внимание горожан привлекла девушка, танцующая возле автовокзала «Краснодар 1».
*В Краснодаре девушка в красном устроила зажигательные танцы на вокзале