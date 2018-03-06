Общероссийская общественная организация ветеранов ВС РФ и парк «Патриот» заключили соглашение о сотрудничестве

В основе соглашения — вопросы взаимодействия и сотрудничества сторон в сфере патриотического и военно-патриотического воспитания граждан.

Общероссийская общественная организация ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации и федеральное государственное автономное учреждение «Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации „Патриот“ заключили соглашение о сотрудничестве. Свои подписи в документе поставили председатель Совета генерал армии Виктор Ермаков и директор ФГАУ „ВППКиО ВС РФ „Патриот“ Сергей Мирошниченко

В основе соглашения — вопросы взаимодействия и сотрудничества сторон в сфере патриотического и военно-патриотического воспитания граждан.

Председатель Совета ОООВ ВС РФ Виктор Ермаков наградил памятной юбилейной медалью „100 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флоту“ генерал-лейтенанта Сергея Мирошниченко и генерал— лейтенанта Рафаэля Тимошева. Вместе с медалью им вручены удостоверения установленного образца.