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Общероссийская общественная организация ветеранов ВС РФ и парк «Патриот» заключили соглашение о сотрудничестве
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Общероссийская общественная организация ветеранов ВС РФ и парк «Патриот» заключили соглашение о сотрудничестве 

ТК «Звезда» 6 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В основе соглашения — вопросы взаимодействия и сотрудничества сторон в сфере патриотического и военно-патриотического воспитания граждан.
Общероссийская общественная организация ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации и федеральное государственное автономное учреждение «Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации „Патриот“ заключили соглашение о сотрудничестве. Свои подписи в документе поставили председатель Совета генерал армии Виктор Ермаков и директор ФГАУ „ВППКиО ВС РФ „Патриот“ Сергей Мирошниченко.
В основе соглашения — вопросы взаимодействия и сотрудничества сторон в сфере патриотического и военно-патриотического воспитания граждан.
Председатель Совета ОООВ ВС РФ Виктор Ермаков наградил памятной юбилейной медалью „100 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флоту“ генерал-лейтенанта Сергея Мирошниченко и генерал— лейтенанта Рафаэля Тимошева. Вместе с медалью им вручены удостоверения установленного образца.
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