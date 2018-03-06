В КВЦ «Патриот» прошло выездное совещание по подготовке к МВТФ «Армия-2018» и форуму «Неделя национальной безопасности-2018»

Собравшимся была предоставлена возможность ознакомиться с открытыми выставочными площадками и выставочными павильонами на территории КВЦ «Патриот», форум проходит уже четвертый год подряд.

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялось выездное совещание представителей межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению международного военно-технического форума «Армия-2018» и международного форума «Неделя национальной безопасности».

Представители ГУНИД МО РФ проинформировали участников совещания о подготовке к международному военно-техническому форуму „Армия-2018“ и международному форуму „Неделя национальной безопасности“. Собравшимся была предоставлена возможность ознакомиться с открытыми выставочными площадками и выставочными павильонами на территории КВЦ „Патриот“, форум проходит уже четвертый год подряд.

Вниманию собравшихся был представлен также виртуальный тур по КВЦ „Патриот“.

Завершилось мероприятие подведением итогов и обсуждением вопросов, посвящённых подготовке к эффективному и качественному проведению предстоящих форумов: „Армия-2018“ и „Неделя национальной безопасности“.