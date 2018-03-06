В КВЦ «Патриот» прошло выездное совещание по подготовке к МВТФ «Армия-2018» и форуму «Неделя национальной безопасности-2018» 

Собравшимся была предоставлена возможность ознакомиться с открытыми выставочными площадками и выставочными павильонами на территории КВЦ «Патриот», форум проходит уже четвертый год подряд.
В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялось выездное совещание представителей межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению международного военно-технического форума «Армия-2018» и международного форума «Неделя национальной безопасности».
В его работе приняли участие представители Минобороны России (ГУНИД МО РФ), Росгвардии, МЧС России, МВД России, Минздрава России, Минкомсвязи России, Минэнерго России, Минсельхоза России, Минтранса России, Минприроды России, Минстроя России, Ростехнадзора, ФСИН России, ФГАУ «КВЦ „Патриот“, ФГАУ „ВППКиО ВС РФ „Патриот“, ООО „МКВ“.
Представители ГУНИД МО РФ проинформировали участников совещания о подготовке к международному военно-техническому форуму „Армия-2018“ и международному форуму „Неделя национальной безопасности“. Собравшимся была предоставлена возможность ознакомиться с открытыми выставочными площадками и выставочными павильонами на территории КВЦ „Патриот“, форум проходит уже четвертый год подряд.
Вниманию собравшихся был представлен также виртуальный тур по КВЦ „Патриот“.
Завершилось мероприятие подведением итогов и обсуждением вопросов, посвящённых подготовке к эффективному и качественному проведению предстоящих форумов: „Армия-2018“ и „Неделя национальной безопасности“.