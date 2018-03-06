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В праздничные выходные в окрестностях «Космоса» перекроют несколько улиц
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В праздничные выходные в окрестностях «Космоса» перекроют несколько улиц 

e1.ru 6 марта 2018
Фото: e1.ru
В воскресенье днём, 11 марта, из-за празднований в честь 75-летия Уральского добровольческого танкового корпуса рядом с «Космосом» перекроют несколько улиц. На время шествия пешеходной колонны для возложения цветов, с 11:30 до 12:30, закроют проезд для всех видов транспорта.
Нельзя будет проехать по Свердлова от Челюскинцев до Николая Никонова, по улице Николая Никонова от Свердлова до Царской, по улице Царской от Николая Никонова до Дзержинского, по улице Дзержинского от Царской до здания ККТ «Космос».
А в 13:00 в «Космосе» пройдёт торжественное собрание, посвящённое 75-й годовщине народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса и концерт Олега Газманова.
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