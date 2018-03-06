В праздничные выходные в окрестностях «Космоса» перекроют несколько улиц

В воскресенье днём, 11 марта, из-за празднований в честь 75-летия Уральского добровольческого танкового корпуса рядом с «Космосом» перекроют несколько улиц. На время шествия пешеходной колонны для возложения цветов, с 11:30 до 12:30, закроют проезд для всех видов транспорта.

Нельзя будет проехать по Свердлова от Челюскинцев до Николая Никонова , по улице Николая Никонова от Свердлова до Царской, по улице Царской от Николая Никонова до Дзержинского, по улице Дзержинского от Царской до здания ККТ «Космос».