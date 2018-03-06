Ещё
За торговлю бейсболками с символикой «FIFA 2018» оштрафовали предпринимательницу из Новороссийска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За торговлю бейсболками с символикой «FIFA 2018» оштрафовали предпринимательницу из Новороссийска 

Новая Кубань 6 марта 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 6 марта — Новая Кубань. На центральном рынке г. Новороссийска продавали бейсболки с эмблемой торговой марки чемпионата мира по футболу. Использование символики FIFA является несанкционированным, так как эмблема естественно была нанесена на товары без согласия правообладателя — Международной федерации футбольных ассоциаций.
Данный факт был выявлен Новороссийской транспортной прокуратурой. Ущерб, нанесенный правообладателю, оценили в 29 625 рублей.
Арбитражный суд Краснодарского края вынес вердикт о назначении предпринимательнице штрафа в размере 50 тыс. рублей на основании ст. 14.10 КоАП РФ (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара иди сходных с ними обозначений для однородных товаров).
Новая Кубань: последние новости
В Кубанском водохранилище 8 марта утонули трое рыбаков В Тбилисском районе 6 человек пострадали при взрыве на маслопрессовом заводе Судьей, предложившим «стерилизовать» многодетную мать, занялся Совет судей Краснодарского края
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»251
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля532
Порошенко предложили заткнуться в ответ123
Джонсон отказался пожимать руку послу России494
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе42
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение