За торговлю бейсболками с символикой «FIFA 2018» оштрафовали предпринимательницу из Новороссийска 

Краснодар. 6 марта — Новая Кубань. На центральном рынке г. Новороссийска продавали бейсболки с эмблемой торговой марки чемпионата мира по футболу. Использование символики FIFA является несанкционированным, так как эмблема естественно была нанесена на товары без согласия правообладателя — Международной федерации футбольных ассоциаций.
Данный факт был выявлен Новороссийской транспортной прокуратурой. Ущерб, нанесенный правообладателю, оценили в 29 625 рублей.
Арбитражный суд Краснодарского края вынес вердикт о назначении предпринимательнице штрафа в размере 50 тыс. рублей на основании ст. 14.10 КоАП РФ (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара иди сходных с ними обозначений для однородных товаров).