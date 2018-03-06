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260 кубанских школьников выступят на соревнованиях по робототехнике
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260 кубанских школьников выступят на соревнованиях по робототехнике 

АиФ — Юг 6 марта 2018
Фото: АиФ – Юг
Делегация Краснодарского края станет одной из самых представительных на Х Всероссийском технологическом фестивале PROFEST (до 2018 года — «РобоФест»), сообщили в пресс-службе Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело».
Более 260 школьников и студентов в составе 63 команд отправятся в столицу защищать честь Кубани на робототехнических соревнованиях и состязаниях по профмастерству. Ребята приедут в столицу из Краснодара, Сочи, Новороссийска, Анапы, ст. Каневской и Новоминской (Каневской район), Усть-Лабинского района, ст. Кущевской (Кущевский район), Тимашевска и Горячего Ключа.
Юные кубанцы примут участие в 8 из 25 робототехнических дисциплин и в 12 из 19 компетенций соревнований по профмастерству. При этом 39 школьников в рамках дисциплины «РобоКарусель» смогут побороться за победу во Всероссийской олимпиаде школьников по физике. Среди юных профессионалов из Краснодарского края — победители и призеры региональных соревнований по робототехнике и профессиональному мастерству, которые проходят в рамках программ «Робототехника» и JuniorSkills («ЮниорПрофи»).
Всего в фестивале PROFEST примут участие 7500 человек в составе 1800 команд из 74 регионов России, а также Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. В «РобоФесте-2017» приняли участие 5000 человек в составе 1300 команд из 65 регионов России, а также Белоруссии и Казахстана.
С 2018 года фестиваль PROFEST становится крупнейшим в Европе событием в области детского и молодежного инженерно-технического творчества и объединяет в себе соревнования по 25 робототехническим дисциплинам, состязания по профмастерству среди школьников JuniorSkills («ЮниорПрофи») по 19 компетенциям, а также соревнования среди юниорских корпораций — полипрофессиональных команд. 44 вида соревнований и конкурсов выстроены в логике, позволяющей увидеть траекторию профессионального продвижения: от вовлекающих соревнований детей от 6 лет до проектов, реализуемых школьниками старших классов и студентами по заданиям реального бизнеса, стартапов и предпринимательских проектов.
В этом году, как и в предыдущие два года, в течение двух основных соревновательных дней — 8 и 9 марта — будет организована онлайн-трансляция соревнований с многочисленными интервью участников, судей, экспертов, гостей фестиваля, партнеров и специалистов. Проведут ее комментаторы «Матч-ТВ».
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