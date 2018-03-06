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Мужчина в казачьей форме пригрозил битой помешавшему ему автовладельцу
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Мужчина в казачьей форме пригрозил битой помешавшему ему автовладельцу 

Вести.Ru 6 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Мужчина в казачьей форме с битой в руке напал на пассажира микроавтобуса, который помешал ему выехать с парковки в Новороссийске. Очевидцы сняли на видео противостояние двух автолюбителей.
"Назад сдай! А теперь выходи! Ты что-то хотел сказать? Выходи, я сказал!" — требовал человек в форме, в котором местные жители опознали преподавателя Новороссийского казачьего кадетского корпуса.
Собеседник покидать кабину отказался, тем паче его оппонент пытался нанести удар битой. Обменявшись несколькими фразами, мужчины разошлись, но к этому моменту рядом с машиной появился еще один человек в казачьей форме.
"Выезжая с парковки, он не стал уступать микроавтобусу проезд, у которого преимущество. До человека, который сидел за рулем, он дотянуться не смог, поэтому досталось пассажиру", — поделился с «Живой Кубанью» своими наблюдениями очевидец конфликта.
Водитель микроавтобуса в итоге так и не уступил дорогу владельцу Chevrolet, проехав вперед по улице Победы.
В региональном управлении МВД пообещали проверить информацию о конфликте на дороге.
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