Мужчина в казачьей форме пригрозил битой помешавшему ему автовладельцу

Мужчина в казачьей форме с битой в руке напал на пассажира микроавтобуса, который помешал ему выехать с парковки в Новороссийске . Очевидцы сняли на видео противостояние двух автолюбителей.

"Назад сдай! А теперь выходи! Ты что-то хотел сказать? Выходи, я сказал!" — требовал человек в форме, в котором местные жители опознали преподавателя Новороссийского казачьего кадетского корпуса.

Собеседник покидать кабину отказался, тем паче его оппонент пытался нанести удар битой. Обменявшись несколькими фразами, мужчины разошлись, но к этому моменту рядом с машиной появился еще один человек в казачьей форме.

"Выезжая с парковки, он не стал уступать микроавтобусу проезд, у которого преимущество. До человека, который сидел за рулем, он дотянуться не смог, поэтому досталось пассажиру", — поделился с «Живой Кубанью» своими наблюдениями очевидец конфликта.

Водитель микроавтобуса в итоге так и не уступил дорогу владельцу Chevrolet, проехав вперед по улице Победы.