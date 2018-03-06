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Мужчина в казачьей форме напал на гражданина в Новороссийске: видео
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Мужчина в казачьей форме напал на гражданина в Новороссийске: видео 

Новая Кубань 6 марта 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 6 марта — Новая Кубань. Видео с места событий опубликовали в социальных сетях. Все происходит на одной их улиц города. Скорее всего нападение стало последствием дорожного конфликта. Мужчина в уставной форме, похожей на казачью, выходит из салона припаркованного автомобиля, которому для выезда на проезжую часть необходимо «сдать назад». При этом мимо проезжает микроавтобус. Мужчина обращается к водителю:
— Назад сдай, назад сдай «…» А теперь выходи. И что ты хотел сказать? Выходи я сказал.
Затем мужчина в уставной форме подходит к водительской кабине микроавтобуса, открывает дверь и замахивается для того, чтобы нанести удар человеку, находящемуся в салоне. В руках у агрессивно настроенного гражданина предмет, внешне похожий на биту.
Затем к мужчине подходит ещё один человек, одетый в уставную форму.
На этом дорожный конфликт завершается. Мужчина с предметом, похожим на биту направляется к своему автомобилю, синий Chevrolet, кладет предмет в салон, садится за руль и выезжает.
В объектив камеры очевидцев попал госномер автомобиля Е521МА123.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что информация, опубликованная в социальных сетях проверяется.
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