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Байк-фестиваль «Тамань — Полуостров Свободы» пройдет на Кубани
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Байк-фестиваль «Тамань — Полуостров Свободы» пройдет на Кубани 

АиФ — Юг 6 марта 2018
Фото: АиФ – Юг
Байк-фестиваль «Тамань-полуостров свободы» в этом году празднует свой 20-й день рождения.
В этом году впервые за историю «Полуострова Свободы» на фестивале будут установлены две сцены, на которых выступят 70 групп. Самые актуальные зарубежные и российские исполнители.
Фестиваль обещает запомниться не только музыкой, но и необычными развлечениями: постановочные стилизованные свадебные церемонии для настоящих любителей романтики, розыгрыш мотоцикла «Yamaha Drag 400» для тех, кто готов испытать свою удачу. А в темное время суток гостей фестиваля ожидает Фестиваль огненных искусств «Власть огня», который в этом году пройдет на конкурсной основе с призовым фондом в 100 тысяч рублей.
В этом году на фестивале выступят: КИПЕЛОВ, CALIBAN (Германия), SMASH HIT COMBO (Франция), LOUNA, СМЕХ, F. P. G, 25/17, GOOD, TIMES, SUNSET TRAIL (Чехия), NOIJA (Швеция), ОПЕРАЦИЯ ПЛАСТИЛИН, АФФИНАЖ, ANACONDAZ и многие другие.
20-я «Тамань» будет трехдневной и пройдет с 3 по 5 августа в Веселовке (пос. Янтарь).
На сегодняшний день байк-фестиваль является одним из немногих российских мероприятий, где можно совместить отдых, спорт, туризм и музыку с субкультурой байкеров. К тому же «Тамань» по праву можно назвать самым безопасным фестивалем России, организатор фестиваля байк-клуб BLACKSMITHS MC гарантирует безопасность всем гостям «Полуострова Свободы».
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