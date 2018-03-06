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В Краснодаре между администрацией кафе и посетителями возник конфликт из-за счета
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В Краснодаре между администрацией кафе и посетителями возник конфликт из-за счета 

Новая Кубань 6 марта 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 6 марта — Новая Кубань. Инцидент произошел около 2 часов ночи. На пульт централизованной охраны поступил сигнал «тревога» из одного из кафе краевой столицы.
По предварительным данным, между администрацией заведения и посетителями возник конфликт из-за нежелания последних оплатить счет.
Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии пресекла вспыхнувшую между гражданами ссору, сообщает пресс-служба ведомства.
Участники несостоявшейся драки были переданы сотрудниками полиции. У одного из них был обнаружен предмет, похожий внешне на пневматический пистолет.
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