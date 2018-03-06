В Краснодаре между администрацией кафе и посетителями возник конфликт из-за счета

Краснодар . 6 марта — Новая Кубань. Инцидент произошел около 2 часов ночи. На пульт централизованной охраны поступил сигнал «тревога» из одного из кафе краевой столицы.

По предварительным данным, между администрацией заведения и посетителями возник конфликт из-за нежелания последних оплатить счет.

Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии пресекла вспыхнувшую между гражданами ссору, сообщает пресс-служба ведомства.

Участники несостоявшейся драки были переданы сотрудниками полиции. У одного из них был обнаружен предмет, похожий внешне на пневматический пистолет.