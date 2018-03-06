Александр Бурков встретился с омскими волонтерами на «Доброфоруме»

Съезд активистов волонтерского движения проводится в столице Прииртышья уже во второй раз. В этом году волонтерская площадка собрала более четырехсот волонтеров со всего региона. При этом участниками «Доброфорума» стали не только представители волонтерского актива и лидеры добровольческих организаций и центров, но и специалисты, координирующие вопросы развития добровольчества в молодежной среде.

Волонтерское движение в регионе осуществляется сразу по десяти направлениям: событийное, социальное, медицинское, инклюзивное, корпоративное, серебряное, экологическое, культурное волонтерство, волонтерство Победы и даже волонтерство в чрезвычайных ситуациях. На сегодняшний день, по словам специалистов, в Омской области функционирует около 600 добровольческих движений.

Глава региона Александр Бурков и министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц приехали на форум, чтобы встретиться с волонтерами и обсудить их проекты, а также выяснить, какую реальную помощь могут оказать чиновники министерства спорта и правительства Омской области.

«Сферы, в которых сегодня принимают участие волонтеры, особенно ценно. У них у всех, безусловно, доброе сердце, но при этом они должны проявлять волю и оказывать помощь тем, кто в ней действительно нуждается. То, что форум собрал 450 добровольцев со всей области и столицы Прииртышья, уже говорит о многом. Волонтеры делятся опытом, решают какие-то задачи и, что немаловажно, они учатся. К тому же очень важно, что идет взаимодействие с властью. Сегодня власть обращается к волонтерам за помощью. Это отзывчивые и добрые люди, которые, по сути, решают в какой-то мере муниципальные и государственные задачи», — отметил Александр Бурков.