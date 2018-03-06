В президентском кадетском училище в Кузьминках отметили Международный женский день

Торжественные мероприятия, посвященные Международного женского дня прошли в актовом зале Московского кадетского училища имени Шолохова. Собравшихся в зале поздравили начальник Училища Перепеча Н. Н., представитель родительского комитета Молодых О. Е. и настоятель Храма Равноапостольного Святого Князя Владимира при Московском президентском кадетском училище имени Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации иерей Марк (Кравченко).

В ходе торжественной части перед кадетами и работниками был зачитан праздничный приказ о поощрении работников училища.

В заключение торжественного мероприятия для присутствующих в зале состоялся праздничный концерт, подготовленный Народным артистом России Геннадием Лужецким и балетмейстером Юлией Чекатун. Окончание концерта зрители встретили продолжительными аплодисментами. Весь вечер для женского коллектива великолепно играл оркестр под управлением Казарина А. В. (вт)