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В президентском кадетском училище в Кузьминках отметили Международный женский день
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В президентском кадетском училище в Кузьминках отметили Международный женский день 

Управа района Кузьминки 6 марта 2018
Фото: Управа района Кузьминки
Торжественные мероприятия, посвященные Международного женского дня прошли в актовом зале Московского кадетского училища имени Шолохова. Собравшихся в зале поздравили начальник Училища Перепеча Н. Н., представитель родительского комитета Молодых О. Е. и настоятель Храма Равноапостольного Святого Князя Владимира при Московском президентском кадетском училище имени Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации иерей Марк (Кравченко).
В ходе торжественной части перед кадетами и работниками был зачитан праздничный приказ о поощрении работников училища.
В заключение торжественного мероприятия для присутствующих в зале состоялся праздничный концерт, подготовленный Народным артистом России Геннадием Лужецким и балетмейстером Юлией Чекатун. Окончание концерта зрители встретили продолжительными аплодисментами. Весь вечер для женского коллектива великолепно играл оркестр под управлением Казарина А. В. (вт)
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