Бурлачко и Кондратьев поздравили кубанских женщин с 8 Марта

Так, в Музыкальном театре краевого центра собралось более 1000 представительниц прекрасного пола из разных уголков региона. Кондратьев, обращаясь к женщинам, отметил, что «на Кубани живут самые красивые женщины в России , поэтому и сама Кубань красивая», сообщает пресс-служба ЗСК.

«Современная женщина — не только мать и хранительница семейных ценностей. Сегодня без вас невозможно представить себе ни одну сферу жизни. Женщины становятся первыми в спорте, политике и бизнесе. При этом на любой должности и в любом деле наши женщины являют собой пример активности, профессионализма и высокой ответственности за результаты своего труда», — сказал Бурлачко. При этом председатель ЗСК отдельно поздравил представительниц старшего поколения: «Низкий поклон нашим женщинам-ветеранам!»