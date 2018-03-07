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Бурлачко и Кондратьев поздравили кубанских женщин с 8 Марта
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Бурлачко и Кондратьев поздравили кубанских женщин с 8 Марта 

РИА «ФедералПресс» 7 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Так, в Музыкальном театре краевого центра собралось более 1000 представительниц прекрасного пола из разных уголков региона. Кондратьев, обращаясь к женщинам, отметил, что «на Кубани живут самые красивые женщины в России, поэтому и сама Кубань красивая», сообщает пресс-служба ЗСК.
«Современная женщина — не только мать и хранительница семейных ценностей. Сегодня без вас невозможно представить себе ни одну сферу жизни. Женщины становятся первыми в спорте, политике и бизнесе. При этом на любой должности и в любом деле наши женщины являют собой пример активности, профессионализма и высокой ответственности за результаты своего труда», — сказал Бурлачко. При этом председатель ЗСК отдельно поздравил представительниц старшего поколения: «Низкий поклон нашим женщинам-ветеранам!»
«ФедералПресс» напоминает, что иркутские автомобилисты решили по-особенному поздравить женщин с 8 Марта.
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