Ещё
Гидроагрегат мощностью более 21 МВт на ГЭС вывели на капремонт в Кабардино-Балкарии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гидроагрегат мощностью более 21 МВт на ГЭС вывели на капремонт в Кабардино-Балкарии 

ТАСС 6 марта 2018
Фото: Вестник Кавказа
НАЛЬЧИК, 6 марта. /ТАСС/. Гидроагрегат №3 на Кашхатау ГЭС (Кабардино-Балкария, филиал «Росгидро») вывели на капитальный ремонт, который обойдется почти в 14 млн рублей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Кабардино-Балкарского филиала "Русгидро".
"На Кашхатау ГЭС, входящей в состав филиала ПАО «Русгидро» — «Кабардино-Балкарский филиал», выведен в плановый капитальный ремонт гидроагрегат №3 установленной мощностью 21,7 МВт. Стоимость капитального ремонта гидроагрегата составит 13,9 млн рублей", — говорится в сообщении.
Энергетики отмечают, что гидроагрегат остановили в соответствии с утвержденной программой ремонтов филиала на 2018 год. Ремонтные работы завершат за 45 календарных дней.
"За этот период специалистам производственного участка Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в городе Баксан предстоит выполнить разборку гидроагрегата, ремонт рабочего колеса с наплавкой абразивного и кавитационного износа, ремонт лабиринтных уплотнений, лопаток направляющего аппарата и спиральной камеры", — уточнили в компании.
Всего на ремонтную программу филиала в 2018 году направили 72,3 млн рублей (108 млн рублей в прошлом году). «В перечне основных работ, которые предстоит завершить до начала весенне-летнего паводка: капитальный ремонт гидроагрегата №1 Акбашской ГЭС и ремонт силового трансформатора №3 Аушигерской ГЭС», — добавили в компании.
Кашхатау ГЭС, установленной мощностью 65,1 МВт, ввели в эксплуатацию в декабре 2010 года. Станция оснащена современным гидросиловым и электротехническим оборудованием, изготовленным предприятиями российского энергомашиностроительного комплекса. Производитель гидротурбин — сызранское предприятие «Тяжмаш», генераторов — новосибирское «ЭЛСИБ».
ТАСС: последние новости
Базы для сборных Дании, Швеции и Исландии на Кубани к ЧМ-2018 будут завершены к апрелю В Краснодарском крае ефрейтор Росгвардии спас двух тонущих детей На Кубани построят дорогу, которая решит проблему пробок на пути в Крым
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»251
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля532
Порошенко предложили заткнуться в ответ123
Джонсон отказался пожимать руку послу России494
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе42
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение