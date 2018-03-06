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Первышов: молодость Краснодара — это наша большая возможность, наша перспектива
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Первышов: молодость Краснодара — это наша большая возможность, наша перспектива 

РИА «ФедералПресс» 6 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
На мероприятии мэр кубанской столицы рассказал о трудностях роста города. Однако, как уточнил Первышов, «Мы растем — значит, развиваемся». Он уточнил, что жители городов и регионов, не обладающих перспективами Краснодара, едут сюда, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Но высокие темпы миграции создают известные перекосы в самых разных областях. В первую очередь — в обеспеченности социальной, инженерной и коммунальной инфраструктурой. Это те самые болезни роста, которых не миновать», — сказал Первышов.
Как рассказала глава города, детей, дошколят, школьников, студентов и молодежи в Краснодаре примерно 400 тысяч — это треть жителей. После чего он уточнил, что молодость муниципалитета — это большая возможность, перспектива.
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