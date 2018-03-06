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Власти помогут кубанским предпринимателям на 179 млн рублей
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Власти помогут кубанским предпринимателям на 179 млн рублей 

АиФ-Кубань 6 марта 2018
Фото: АиФ-Кубань
На поддержку малого и среднего бизнеса из федерального бюджета направлено 91,5 млн рублей, из краевого — 63,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
10 млн рулей планируют потратить на деятельность регионального инжинирингового центра. В краевом министерстве инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства пояснили, что центр будет способствовать внедрению современных научных разработок в промышленность, повышению технологической готовности предприятий края к освоению новых видов продукции. Планируется, что в 2018 году услугами центра бесплатно воспользуются более 130 предприятий региона.
Предусмотрена докапитализация Гарантийного фонда Краснодарского края на сумму более чем 81 млн рублей. Более 21 млн рублей потратят на деятельность центров поддержки предпринимательства. Эти средства направят на бесплатные консультации, услуги и семинары для предпринимателей. В прошлом году только в краснодарском центре консультации получили 11,5 тыс. человек. Планируется, что центры поддержки предпринимательства в 2018 году будут работать во всех муниципалитетах края.
На региональную инфраструктуру поддержки экспорта направят более 13 млн рублей. Средства потратят на обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП. Это позволит оказывать такие услуги предпринимателям, как поиск иностранных партнеров, проведение аналитических исследований, компенсация затрат на участие в выставках и бизнес-миссиях, возмещение затрат на транспортировку, сертификацию, патентование и другие. В 2017 году более 700 субъектов МСП осуществляли экспортную деятельность на Кубани.
Также 14 млн рублей направят на создание центров молодежного инновационного творчества.
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