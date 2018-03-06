Население Краснодара за год выросло на 130 тысяч человек

Число жителей Краснодара всего за один год выросло сразу на 130 тысяч человек. Эта цифра была озвучена во вторник, 6 марта, во время открытого отчета главы столицы Кубани Евгения Первышова о работе городской власти в 2017 году.

В отчете, который состоялся во Дворце искусств ТО «Премьера», приняли участие также председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко , депутаты Законодательного собрания края, главы муниципальных округов мегаполиса, представители общественных организаций и промышленных предприятий.

По словам руководства города, в Краснодаре, как и на Кубани в целом, зафиксирован «уникальный миграционный феномен», когда люди из многих других регионов страны переезжают на постоянное место жительства именно сюда. В итоге, по данным мэрии на сегодняшний день, фактическое население Краснодара уже составляет 1,4 миллиона человек. А всего несколько лет назад город, по официальной статистике, насчитывал 800 тысяч человек.

— К нам едут с Поволжья, из Сибири, с Урала, даже из Москвы , — сказал во время своего отчета мэр Евгений Первышов. — Такая востребованность Краснодара жителями других регионов лестна. Но высокие темпы миграции создают известные перекосы в самых разных областях. В первую очередь — в обеспеченности социальной, инженерной и коммунальной инфраструктур. Это те самые болезни роста, которых не миновать.

Глава города в своей речи подчеркнул, что названные «перекосы» необходимо решать и власти мегаполиса уже ставят перед собой эти задачи.

Говоря о финансовых итогах работы за 2017 год, Евгений Первышов отметил, что администрация города смогла полностью погасить образовавшуюся у кубанской столицы кредиторскую задолженность в размере 3,5 миллиарда рублей. Из них два миллиарда на эти цели были выделены из краевого бюджета.

По словам главы Краснодара, за 2017 год в казну города поступило в общей сложности 88,3 миллиарда рублей налогов и сборов, что составляет 37 процентов от консолидированного бюджета края.