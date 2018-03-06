Глава Краснодара рассказал, как мэрия решает проблему дорожных заторов

Краснодар . 6 марта — Новая Кубань. Градоначальник не стал отрицать, что пробки — это одна из «болезней роста» Краснодара. Однако он призвал не опускать руки и активно решать проблему. Первышов напомнил, что в прошлом году в краевой столице был организован масштабный ремонт дорог, планы на текущие месяцы — аналогичные.

— Одновременно мы работаем над увеличением пропускной способности краснодарских дорог за счет организации движения. Убежден — мы можем «выжать» из наших дорог больше. Можем организовать движение эффективнее. Мы объединили в одно подразделения по ремонту и содержанию дорог и по организации дорожного движения. Создаем единый центр управления дорожным движением. Готовим стратегический документ развития транспорта Краснодара — проводится большое исследование, — подчеркнул мэр.

По итогам этой работы в городской администрации разработают оптимальную для Краснодара транспортную модель.

— Ничего нового не открою — без отлаженной системы общественного транспорта проблемы пробок в мегаполисе не решить. Именно так мы и расставляем приоритеты, — подытожил Первышов.