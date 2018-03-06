Евстифеев «обезглавил» антикоррупционное управление 

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В Екатеринбурге отметили 75-летие Уральского добровольческого танкового корпуса

Крым и Кубань заключили соглашение о совместном развитии туризма

«Его негде держать». На Кубани создадут склады для хранения и унитожения контрафактного алкоголя