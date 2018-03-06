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Евстифеев «обезглавил» антикоррупционное управление
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Евстифеев «обезглавил» антикоррупционное управление 

РИА «ФедералПресс» 6 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
До недавнего времени этот пост занимал Евгений Лебедев. Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.
Справка «ФедералПресс»:
Основная задача управления — профилактика коррупционных правонарушений в правительстве Республики Марий Эл, органах исполнительной власти региона, организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти республики; принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов при осуществлении полномочий лицами, замещающими государственные должности Республики Марий Эл, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, и при исполнении должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Республики Марий Эл; обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и урегулированию конфликта интересов, образованной при главе Республики Марий Эл.
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