Евстифеев «обезглавил» антикоррупционное управление 

До недавнего времени этот пост занимал Евгений Лебедев. Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.
Справка «ФедералПресс»:
Основная задача управления — профилактика коррупционных правонарушений в правительстве Республики Марий Эл, органах исполнительной власти региона, организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти республики; принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов при осуществлении полномочий лицами, замещающими государственные должности Республики Марий Эл, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, и при исполнении должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Республики Марий Эл; обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и урегулированию конфликта интересов, образованной при главе Республики Марий Эл.