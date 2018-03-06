В Новочеркасске новые улицы назовут именами земляков 

Пять новых улиц в микрорайоне Молодежных города Новочеркасск назовут именами земляков. Предложения, внесенные в городскую комиссию по топонимике, были единогласно поддержаны муниципальными депутатами, которые входят в рабочую группу городской думы.
В частности, в столице донского казачества появится улица имени ветерана Великой Отечественной войны, фотографа и писателя Ивана Скоморохова, председателя поэтического клуба «Взлёт» Анатолия Чекулаева, худрука казачьего драматического театра города Новочеркасск Леонида Шатохина, а также художников Владимира Кулишова и Николая Овечкина.