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В Новочеркасске новые улицы назовут именами земляков
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В Новочеркасске новые улицы назовут именами земляков 

Деловое сообщество 6 марта 2018
Пять новых улиц в микрорайоне Молодежных города Новочеркасск назовут именами земляков. Предложения, внесенные в городскую комиссию по топонимике, были единогласно поддержаны муниципальными депутатами, которые входят в рабочую группу городской думы.
В частности, в столице донского казачества появится улица имени ветерана Великой Отечественной войны, фотографа и писателя Ивана Скоморохова, председателя поэтического клуба «Взлёт» Анатолия Чекулаева, худрука казачьего драматического театра города Новочеркасск Леонида Шатохина, а также художников Владимира Кулишова и Николая Овечкина.
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