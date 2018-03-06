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Трасса Краснодар — Керчь стала федеральной
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Трасса Краснодар — Керчь стала федеральной 

Парламентская газета 6 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Автомобильная дорога общего пользования Краснодар — Керчь вошла в список трасс федерального значения. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 6 марта.
Автодорога пролегает по маршруту Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь. По магистрали, продолжительность которой превышает 151 тысячу километров, пролегает кротчайший путь к строящемуся Крымскому мосту. Кроме того, трасса соединяет дороги федерального значения и обеспечивает выход на станции Северо-Кавказской железной дороги и порты Чёрного и Азовского морей.
Изменение статуса магистрали повысит уровень её содержания и поможет в развитии дорожной сети Краснодарского края.
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