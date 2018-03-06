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В Тбилиси прошла презентация программы «Видение развития местного самоуправления и децентрализации»
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В Тбилиси прошла презентация программы «Видение развития местного самоуправления и децентрализации» 

ИА Синьхуа 6 марта 2018
Тбилиси, 5 марта /Синьхуа/ — Презентация новой программы правительства «Видение развития местного самоуправления и децентрализации» прошла сегодня в парламенте Грузии.
На презентации присутствовали премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.
По словам премьер-министра страны, одним из важнейших приоритетов для правительства Грузии является искоренение уровня неравенства между регионами. «Я смотрю на эту реформу с большим энтузиазмом. Наша мечта, чтобы молодежь, имеющая отличное образование, принимала активное участие в работе самоуправления и желала содействовать региональному развитию», — подчеркнул Г. Квирикашвили.
В свою очередь, спикер парламента И. Кобахидзе отметил, что реформа самоуправления должна быть продолжена, чтобы «в конечном счете страна получила европейскую и рациональную систему публичной службы западного типа». —0—
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