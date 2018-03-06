Всероссийский форум местного самоуправления проходит в Иркутске 

Сегодня в Иркутске открылся представительный межрегиональный форум Всероссийского совета местного самоуправления. В его работе принимают участие представители федеральных, региональных, муниципальных органов власти, депутаты, эксперты, председатели и активисты ТОС, сельские старосты. Для участия в мероприятии в Иркутскую область также прибыл помощник президента РФ по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов. Главная цель форума — обмен лучшими практиками, наработанными в регионах России, для дальнейшего укрепления и совершенствования института местного самоуправления. Отмечается важность активной поддержки общественных, культурных, деловых инициатив граждан, вовлечения их в реализацию программ по обустройству территорий, формированию комфортной среды для жизни. «Для нас очень важен обмен мнениями, опытом, потому что работа органов муниципальной власти, формирование ТОС, продолжающаяся реформа местного самоуправления вызывают много вопросов. Уверен, что на многие вопросы мы сегодня найдем ответы. У нас есть свои интересные наработки, и мы готовы ими поделиться», сказал принявший участие в работе форума губернатор Приангарья Сергей Левченко.
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