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Кубань использует опыт Франции в развитии агротуризма
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Кубань использует опыт Франции в развитии агротуризма 

АиФ-Кубань 6 марта 2018
Фото: АиФ-Кубань
В Абрау-Дюрсо подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве между кубанской ассоциацией аграрного туризма, французской инжиниринговой компанией Arteres, «Ресурсным центром развития сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае» и научно-производственным центром «Технологии управления территориальным развитием», сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В рамках соглашения французские специалисты поделятся своим опытом с владельцами кубанских объектов агротуризма. Документ был подписан на конференции, посвященной вопросам реализации на Кубани концепции развития агротуризма на 2017-2020 годы. Эту концепцию разработало министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
В конференции приняли участие представители минкурортов региона, созданной в прошлом году по инициативе ведомства Ассоциации аграрного туризма, а также муниципалитетов, некоммерческих и общественных организаций, владельцы объектов аграрного туризма. Одним из приглашенных экспертов стал генеральный директор компании Arteres Жан-Франсуа Буассон.
Французский эксперт рассказал о сельском туризме на юге своей страны и о том, что можно сделать для повторения успеха Прованса на Кубани. По его словам, одна из важных мировых тенденций — сокращение цепочки передачи продукта сельского хозяйства от производителя к покупателю: нужно стремиться производить товары с наибольшей добавочной стоимостью.
В свою очередь, начальник отдела развития активных видов туризма минкурортов региона Георгий Груша отметил, на сегодня практика Кубани по развитию агарного туризма — одна из лучших в России.
— В этом году наш опыт по развитию этого направления туризма вошел в число финалистов Всероссийского конкурса по лучшим социальным практикам Агентства стратегических инициатив. Только за последние три года количество объектов агротуризма увеличилось в три раза, а число туристов, посетивших эти объекты, выросло на треть, — сказал Георгий Груша.
Широко представлено в крае и эногастрономическое направление туризма. В 2017 году начал действовать винный маршрут «Янтарная лоза», созданный минкурортов края. Также регион принял участие в федеральном проекте «Гастрономическая карта России», в итоге реализации которого создан региональный путеводитель «Гастрономическая карта Краснодарского края». Минкурортов разработана и запущена интерактивная Карта туриста, где размещено большинство действующих объектов агротуризма, а их сейчас свыше 100, сообщили в ведомстве.
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