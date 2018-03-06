На Кубани отечественная легковушка врезалась в дерево, водитель погиб

Краснодар . 6 марта — Новая Кубань. В ночь на понедельник автомобиль ВАЗ-21093 врезался в дерево на трассе поселок Родники — хутор Приречный.

За рулем отечественной легковушки находился 24-летний парень. Водитель машины ехал со стороны хутора Приречного в сторону поселка Родники, на закругленном участке дороги молодой человек не справился с управлением, съехал с дороги и допустил столкновение с деревом. От полученных травм 24-летний мужчина скончался на месте аварии.

Обстоятельства ДТП уточняются, сообщили в отделе пропаганды краевого ГИБДД.