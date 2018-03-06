Парк футбола откроется в конце марта в Сочи в преддверии фестиваля болельщиков ФИФА

СОЧИ , 6 марта. / ТАСС /. Тематический парк футбола будет работать 24-25 марта на площади Южного мола Сочинского морского порта, которая во время чемпионата мира по футболу станет местом проведения фестиваля болельщиков ФИФА, сообщил во вторник глава города Анатолий Пахомов в приветственном слове на городском празднике, посвященном 100 дням до чемпионата мира по футболу.

"В преддверии фестиваля болельщиков ФИФА 24-25 марта на этой площади будет организован тематический парк футбола. Гостей мероприятия ждет яркая и разнообразная программа: выставка, футбольные игры на открытом воздухе, мастер— классы и автограф-сессии звезд футбола, викторины с возможностью выиграть билеты на матчи чемпионата мира по футболу в России ", — отметил мэр.

Пахомов напомнил, что основным городским местом притяжения болельщиков во время первенства станет именно площадь Южного мола. Во время фестиваля болельщиков здесь «сотни тысяч жителей и гостей курорта смогут бесплатно следить за прямыми трансляциями всех матчей чемпионата мира в России, учувствовать в спортивных викторинах и конкурсах».

"Каждый вечер на фестивале болельщиков будут проходить концерты с участием звезд мировой и российской эстрады. Предстоящий чемпионат — это событие наивысшей пробы, которое мы примем ровно через 100 дней. Давайте с вами вместе шагать ему на встречу", — заключил глава Сочи.

Власти Сочи рассчитывают, что фестиваль болельщиков посетят около 250 тыс. человек,