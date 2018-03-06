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Парк футбола откроется в конце марта в Сочи в преддверии фестиваля болельщиков ФИФА
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Парк футбола откроется в конце марта в Сочи в преддверии фестиваля болельщиков ФИФА 

ТАСС 6 марта 2018
Фото: Сочи Экспресс
СОЧИ, 6 марта. /ТАСС/. Тематический парк футбола будет работать 24-25 марта на площади Южного мола Сочинского морского порта, которая во время чемпионата мира по футболу станет местом проведения фестиваля болельщиков ФИФА, сообщил во вторник глава города Анатолий Пахомов в приветственном слове на городском празднике, посвященном 100 дням до чемпионата мира по футболу.
"В преддверии фестиваля болельщиков ФИФА 24-25 марта на этой площади будет организован тематический парк футбола. Гостей мероприятия ждет яркая и разнообразная программа: выставка, футбольные игры на открытом воздухе, мастер— классы и автограф-сессии звезд футбола, викторины с возможностью выиграть билеты на матчи чемпионата мира по футболу в России", — отметил мэр.
Пахомов напомнил, что основным городским местом притяжения болельщиков во время первенства станет именно площадь Южного мола. Во время фестиваля болельщиков здесь «сотни тысяч жителей и гостей курорта смогут бесплатно следить за прямыми трансляциями всех матчей чемпионата мира в России, учувствовать в спортивных викторинах и конкурсах».
"Каждый вечер на фестивале болельщиков будут проходить концерты с участием звезд мировой и российской эстрады. Предстоящий чемпионат — это событие наивысшей пробы, которое мы примем ровно через 100 дней. Давайте с вами вместе шагать ему на встречу", — заключил глава Сочи.
Власти Сочи рассчитывают, что фестиваль болельщиков посетят около 250 тыс. человек,
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании (группа B, 15 июня), Бельгии и Панамы (группа G, 18 июня), Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня).
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