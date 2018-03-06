В Якутске большегруз протаранил Toyota: есть пострадавшее

Женщина пострадала в аварии грузовика Scania и легковушки Toyota в Якутске

В понедельник, 5 марта, около 20:30, на улице Можайского в Якутске произошло серьёзное ДТП с пострадавшими. Известно, что 39-летний водитель грузовика Scania ехал по улице Можайского и при перестроении с левой полосы на правую не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю Toyota Wish, которым управлял 53-летний мужчина. Водитель грузовика отметил, что иномарка попала в его слепую зону, поэтому он протаранил машину.

В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля Toyota Wish. Бригада скорой помощи доставила её в больницу, где ей поставили диагноз — ушиб мягких тканей поясничной области. Правоохранительные органы начали проверку по факту ДТП. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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