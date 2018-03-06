Губернатор Кубани поздравил женщин с наступающим 8 марта 

Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил жительниц Кубани с наступающим Международным женским днем.
В зрительном зале Музыкального театра собрались более тысячи представительниц прекрасного пола: многодетные матери, женщины, добившиеся заметных результатов в своей профессиональной деятельности, члены общественных организаций.
«Это день наших мам, жен и сестер. Вы даете жизнь и эту жизнь поддерживаете, наполняете сложный мир красотой и гармонией. Низкий вам поклон за это и слова благодарности», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, в свою очередь, отметил, что сегодня женщины преуспевают во всех сферах жизни — в политике, бизнесе, спорте.
«Вас отличает высокое чувство ответственности. В этот день особые слова благодарности женщинам-ветеранам, кто вынес на себе все тяжести войны, кто прошел тяжелыми дорогами восстановления страны. Вы — главное достояние нашей страны. Здоровья, благополучия, веры, надежды и любви», — сказал спикер кубанского парламента.
За большой вклад в развитие науки и подготовку квалифицированных специалистов медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Людмила Беспалова, заведующая отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале НИИСХ им. Лукьяненко. Медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени получила министр культуры региона Виктория Лапина.